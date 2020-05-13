Комитет Совфеда поддержал закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал принятый Госдумой закон, предусматривающий возможность голосования на выборах и референдумах дистанционно и по почте. Об этом рассказал глава комитета Андрей Клишас.

По его словам, комитет рекомендовал Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон.

Согласно принятому Госдумой закону, поправки внесут в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Помимо прочего, для сбора подписей избирателей можно будет использовать портал Госуслуг. Необходимость применения данного формата голосования будет определять Центризбирком.



