Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ненецкий автономный округ и Архангельская область договорились об объединении

Валентина Пескова
19:27 13.05.2020
О решении произвести слияние двух регионов в один договорились сегодня временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dvina.news

Один из самых больших северных регионов мира появится в России. Губернаторы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум, договорившись начать процесс объединения регионов.

На совещании врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный констатировал, что в НАО сложилась катастрофическая экономическая ситуация. Бюджет округа на 90 % формируется за счет поступлений от недропользователей и  напрямую зависит от стоимости нефти. Шансов на то, то произойдет какое-то чудо, отметил Бездудный, практически нет.

«В этих условиях надо искать какой-то выход. Мы фактически стоим на краю пропасти. Либо мы сейчас упадем в нее пропасть и утащим туда всех жителей НАО, либо найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа», - сказал Бездудный.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, в свою очередь, подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают и исторически находятся в тесном контакте.

«Если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будет всегда по одиночке проигрывать глобальную "войну" или конкуренцию за те ресурсы, которые будут выделяться. Объединив усилия, предложив создать такой крупнейший, сильнейший, мощнейший исторически, на самом деле, наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем получить совершенно другие возможности для развития, привлечь крупные инвестиции - и государственные, и частные. И, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан», - отметил Цыбульский

Референдум об объединении двух северных регионов РФ в одни планируют провести осенью, 13 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 19:27
Ненецкий автономный округ и Архангельская область договорились об объединении
Дата13.05.2020, 15:09
237 лет: Севастополь отпраздновал День Черноморского флота
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:28 В стране и мире
Песков: обсуждали с Мишустиным тактику лечения коронавируса
20:13 В стране и мире
Рособрнадзор: ЕГЭ в России можно провести в августе
20:08 В стране и мире
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении соцработника, унижавшей детей
20:01 В стране и мире
Девятый Ил-76 с российскими военными специалистами вернулся из Италии
19:53 В стране и мире
РФ и Германия договорились о взаимном продолжении мирного урегулирования конфликта на Украине
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неуловимые падальщики: в Танзании гиены сбежали от напавшей на них львицы
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.