Ненецкий автономный округ и Архангельская область договорились об объединении

Один из самых больших северных регионов мира появится в России. Губернаторы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум, договорившись начать процесс объединения регионов.

На совещании врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный констатировал, что в НАО сложилась катастрофическая экономическая ситуация. Бюджет округа на 90 % формируется за счет поступлений от недропользователей и напрямую зависит от стоимости нефти. Шансов на то, то произойдет какое-то чудо, отметил Бездудный, практически нет.

«В этих условиях надо искать какой-то выход. Мы фактически стоим на краю пропасти. Либо мы сейчас упадем в нее пропасть и утащим туда всех жителей НАО, либо найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик - Архангельской области и Ненецкого автономного округа», - сказал Бездудный.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, в свою очередь, подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают и исторически находятся в тесном контакте.

«Если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будет всегда по одиночке проигрывать глобальную "войну" или конкуренцию за те ресурсы, которые будут выделяться. Объединив усилия, предложив создать такой крупнейший, сильнейший, мощнейший исторически, на самом деле, наиболее значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем получить совершенно другие возможности для развития, привлечь крупные инвестиции - и государственные, и частные. И, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан», - отметил Цыбульский

Референдум об объединении двух северных регионов РФ в одни планируют провести осенью, 13 сентября.