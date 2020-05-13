Кожные симптомы: врач назвал очевидный признак заболевания COVID-19

У некоторых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отмечается изменение цвета кожи, рассказал «Звезде» врач-патологоанатом, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Эдигер.

«У меня есть семеро пациентов с COVID-19, у которых были весьма характерные изменения цвета кожных покровов голени, стоп и передней поверхности живота у некоторых из них. Характерное синевато-багровое покраснение без четких границ», - рассказал Эдигер.

По его словам, такой эффект появляется из-за нарушения микроциркуляции, при этом он проходит на стадии исхода инфекционного процесса.

«Можно предположить, что подобные вещи происходят и во внутренних органах, и, скорее всего, тот "эффект матового стекла", который мы видим на компьютерной томограмме легких, является одним из вариантов этого сосудистого процесса», - добавил эксперт.

Ранее Александр Эдигер назвал «главные мишени» коронавируса. По его словам, ими становятся эритроциты, эндотелии сосудов, легкие и эпителии кишечника.