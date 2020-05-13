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Неуловимые падальщики: в Танзании гиены сбежали от напавшей на них львицы

Егор Левин
18:33 13.05.2020
Гиены до последнего не отвлекались от своей добычи, но и после нападения удачно спаслись бегством.
© Видео: Maasai Sightings, Youtube © Фото: Maasai Sightings, Youtube

В Танзании львица решила напасть на гиен, поедающих свою добычу. Но охота не оказалась особенно удачной.

На кадрах видно, как львица в одиночку осторожно подбирается к стае гиен по высокой траве. Ее практически не видно, и падальщики не отвлекаются от своего занятия, хотя периодически и поднимают морды в ее сторону.

Подобравшись практически вплотную, львица предпринимает отчаянный бросок и даже цепляет когтями одну из гиен. Но во время произошедшего после этого кувырка той удается вырваться и броситься наутек. Обескураженная львица попыталась было вновь начать преследование, но быстро поняла, что оно окажется безуспешным. Ролик погони опубликован на Youtube.

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