Равнодушных нет: помощь пострадавшему ребенку из Мончегорска предложили известные люди

Страна взбудоражена историей из Мурманской области. Отчим довел до реанимации 8-летнего пасынка. Мать, как часто бывает в таких случаях бывает, предпочитала покрывать мужа. Защитница по правам детей Анна Кузнецова в итоге попросила подключиться Следственный комитет. А звезды - от блогеров до музыкантов - предложили мальчику свою помощь.

Трагические события, после которых ребенок попал в реанимацию, происходили в одной из пятиэтажек небольшого промышленного городка Мончегорск. В семье Бревновых до сих пор вспоминают о них с ужасом. Восьмилетнего Макара на протяжении нескольких месяцев регулярно избивал отчим. На лице, на руках и ногах ребенка до сих пор синяки и шрамы. Мальчик закрыт, к людям относится с недоверием. Родные говорят, что раньше таким он не был.

Сейчас мальчик и живет в квартире у прабабушки. Именно она первой встала на защиту Макара. Обивала пороги полиции и социальных служб, писала заявления. Однако отчим ребенка угрожал расправиться с нею за это. Примерно то же самое мужчина говорил и своей жене: угрожал убить, если кто-то расскажет о побоях, и хвастался своей неприкосновенностью, был уверен, что полиция его не тронет, говорил о каких-то важных связях.

Сейчас отчим Макара находится под стражей. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. Это произошло после того, как 25 марта мальчик с ушибами и переломами оказался в реанимации. Но до этого дня несколько месяцев его крики о помощи будто бы никто и не слышал. Проверки приходили в дом Бревновых четыре раза. И четыре раза рапортовали о том, что все в порядке. А уже вечером кошмар повторялся.

«Все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность. Почему не было предпринято действенных мер органами системы профилактики, несмотря на то, что тревожные сигналы поступали неоднократно еще с прошлого года? Насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ребенком? Надеемся, что в ближайшее время ответы на эти и другие вопросы будут найдены», - пояснила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен рассказала «Звезде», что после ее обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по данному случаю заведены три новых уголовных дела. В том числе против матери, которая побоялась противостоять мужу и терпела побои сына. Сейчас женщина проживает отдельно от Макара, а сам он находится с прабабушкой, на которую оформлена временная опека.

История 8-летнего мальчика не оставила равнодушными многих известных людей.

«Произошедший случай - беспрецедентный по своей дикости и бесчеловечности. Нужно максимально привлечь психологов, медиков, чтобы ребенок восстановился. Мы должны проанализировать, насколько законодательство у нас обеспечивает защиту детям от домашнего насилия», - высказался депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой.

По словам Анны Кузнецовой, сейчас Макар уже идет на поправку.

«Здоровье ребенка стабилизировалось, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия с психологом были приостановлены. Ясно, что теперь в кратчайшие сроки нужно найти возможности для оказания помощи мальчика в полном объеме. Многие сегодня переживают за Макара, пишут и нам о желании помочь и ребенку, и бабушке. Мы сейчас на связи со всеми ведомствами, держим ситуацию на контроле», - рассказала детский омбудсмен.

Медики говорят, что раны на теле ребенка скоро затянутся. А его близкие надеются на правосудие и благодарят за поддержку и помощь всех, кто не остался в стороне.