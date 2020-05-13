Названа причина высокой смертности из-за COVID-19

Чрезмерная реакция иммунной системы человека на коронавирус может быть причиной столь высокой смертности, считают китайские ученые.

По их мнению, полностью изучить механизм действия COVID-19 пока не удалось. Они предположили, что белок S вторгается в клетки альвеолярного эпителия, вызывая прямые токсические эффекты и избыточный иммунный ответ.

Это стимулирует системные воспалительные реакции, тем самым формируя цитокиновый шторм, который приводит к повреждению легочной ткани. В тяжелых случаях заболевание может привести к острому респираторному дистресс-синдрому, септическому шоку, метаболическому ацидозу, вызывающему повреждение внутренних органов.

По результатам исследований, опубликованным в журнале Frontiers in Public Health, у 67 процентов пациентов с коронваирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, развивается острый дистресс-синдром, еще у 29 процентов больных развиваются повреждения печени и почек, у 23 процентов больных поражается сердце. Команда китайских ученых из Первой Народной больницы Цзуньи подчеркивает, что смертность от COVID-19 очень высока.

Ранее в Японии в эфире одного из телеканалов провели эксперимент, показывающий скорость заражения коронавирусом. Условно инфицированному нанесли на ладонь специальную краску, которая светится в темноте.