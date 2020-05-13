Выпускники в 2020 году будут сдавать экзамены только по двум предметам ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках ЕГЭ экзамены лишь по тем предметам, которые необходимы им для поступления на выбранный факультет. Таких предметов будет всего два, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

«Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает», — рассказал Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса проведут по единому расписанию для всей страны.

Ранее стало известно, что Минпросвещения из-за пандемии коронавируса приняло решение перенести ЕГЭ на более поздний срок.