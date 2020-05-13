Десятый самолет Ил-76 с российскими военнослужащими вылетел из Италии в РФ

С аэродрома «Виллафранка» в городе «Верона» в РФ вылетел десятый борт Минобороны с военнослужащими и спецтехникой, которые были задействованы в оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего 13 мая в Россию двумя рейсами из Италии будут доставлены 11 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Ранее мэр Вероны Федерико Сбоарина поблагодарил российских военнослужащих за помощь в борьбе с инфекцией.



