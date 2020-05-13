В Госдуме принят закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

В среду, 13 мая, Государственная дума приняла новый закон об ОСАГО. Его главным нововведением является то, что тарифы теперь будут определяться индивидуально.

Для добросовестных водителей стоимость страховки будет существенно ниже, чем для виновников ДТП и нарушителей. Так, в случае грубых нарушений правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет, значительное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, страховщик получит право использовать повышенный коэффициент.

Еще одно новшество: до 30 сентября страховку можно оформить без диагностической карты. Введение данной временной меры связано с распространением коронавируса.