Стихия бушует: ураганный ветер повредил кровли зданий в Бурятии и Чите

Сильный ветер частично повредил кровлю социальных учреждений в поселке Сосново-Озерское Еравнинского района республики Бурятия.

Спасатели МЧС заранее направили в район штормовые предупреждения, сообщив, что в поселке ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду.

Как сообщили в ГУ ведомства, в результате ЧП, помимо снесенной кровли повреждены также два автомобиля. При этом пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте находится оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Еравнинского района. Глава республики Алексей Цыденов поручил оценить масштаб ущерба и компенсировать его администрации района.

Ураганный ветер из Бурятии дошел и до соседней Читы. Там стихия так же повредила крыши административных зданий и домов, по всему городу повалила деревья, разрушила теплицы и рекламные конструкции. Последствия урагана устраняют бригады рабочих.