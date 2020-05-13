Гитару Курта Кобейна выставят на торги

Гитару легендарного лидера всемирно известной группы Nirvana Курта Кобейна выставят на онлайн-торги.

Аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли Хиллс, Калифорния, США. Стартовая цена лота - миллион долларов. На продажу будет выставлена акустическая гитара, с которой Кобейн давал концерт в Нью-Йорке в 1993 году.

Через полгода фронтмен Nirvana совершил самоубийство. Запись концерта вышла в свет уже после смерти музыканта и разошлась тиражом в 80 миллионов копий.

Фотография с анонсом торгов появилась на странице аукционного дома Julien's Auctions в Facebook.