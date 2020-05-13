Россиянам рассказали, что делать с плохой кредитной историей

Если кредитная история испорчена, ее все равно можно улучшить. Но на это потребуется много времени и желания, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Владислава Фаизова.

«Если у заемщика действительно серьезная ситуация, то это займет около 12 месяцев, может даже больше. Чтобы не попасть на удочку мошенников, не верьте в сказки, что кредитную историю можно удалить, подменить», — рассказала Фаизова.

По ее словам, для начала желающим улучшить свою кредитную историю необходимо посмотреть, есть ли у них просрочки, неоплаченные штрафы и другие незакрытые обязательства. Если таковые найдутся, необходимо их закрыть, обратившись в соответствующие кредитные организации.

Далее нужно планомерно, шаг за шагом, приступить к исправлению кредитной истории. Для начала следует взять в банке небольшой целевой кредит и выплачивать его без просрочек. Некоторые банки могут выдать целевой кредит как раз на исправление кредитной истории, уточняет РИА Новости.

В «Хоум Кредит» добавили, что при просрочке большой суммы на длительный срок (более трех месяцев) будет почти невозможно взять новый кредит в банке. Для исправления такой истории ждать придется очень долго — некоторые банки могут амнистировать клиента, сделавшего большую просрочку 5-10 лет назад. После этого кредитную историю придется формировать заново, начать лучше с небольших займов.

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