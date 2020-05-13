В Москве выплатят премии соцработникам и врачам интернатов

Столичный градоначальник Сергей Собянин в ближайшие дни намерен принять решение о поощрении труда соцработников и врачей, работающих в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства.

На встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник», Собянин объявил, что социальные работники столицы получат премии в размере 25 тысяч рублей. Врачам - сотрудникам социальных учреждений - выплатят надбавку в размере 46 тысяч рублей.

«Потому что все они находятся на передовой. Все - в зоне риска. И психологическая нагрузка очень большая. Поэтому им необходима не только федеральная поддержка, но и городская», - пояснил свою инициативу мэр.

По словам Сергея Собянина, соцработники сегодня выполняют тяжелейшую задачу: они должны обеспечить всем необходимым около двух миллионов человек. Социальные службы столицы выполняют огромную работу с теми, кто находится как в домах престарелых, так и самоизолировался на дому.

Городские доплаты медицинским и социальным работникам столицы будут проводить в течение трех месяцев - с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.