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В Москве выплатят премии соцработникам и врачам интернатов

Валентина Пескова
16:34 13.05.2020
По решению мэра столицы Сергея Собянина, данной категории работников выплатят по 25 и 46 тысяч рублей соответственно.
В Москве выплатят премии соцработникам и врачам интернатов
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Столичный градоначальник Сергей Собянин в ближайшие дни намерен принять решение о поощрении труда соцработников и врачей, работающих в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства.

На встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник», Собянин объявил, что социальные работники столицы получат премии в размере 25 тысяч рублей. Врачам - сотрудникам социальных учреждений - выплатят надбавку в размере 46 тысяч рублей.   

«Потому что все они находятся на передовой. Все - в зоне риска. И психологическая нагрузка очень большая. Поэтому им необходима не только федеральная поддержка, но и городская», - пояснил свою инициативу мэр.

По словам Сергея Собянина, соцработники сегодня выполняют тяжелейшую задачу: они должны обеспечить всем необходимым около двух миллионов человек. Социальные службы столицы выполняют огромную работу с теми, кто находится как в домах престарелых, так и самоизолировался на дому.

Городские доплаты медицинским и социальным работникам столицы будут проводить в течение трех месяцев - с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.

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