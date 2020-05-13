Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Сербии
13 мая состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу с Министром обороны Республики Сербии Александром Вулиным.
Сербский министр по поручению Президента Республики Сербии Александра Вучича поблагодарил Президента Российской Федерации В.В.Путина и генерала армии С.К. Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных Сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Александр Вулин отметил большой профессионализм российских врачебно-сестринских бригад и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.
В ходе телефонного разговора С.К.Шойгу и А.Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей.