Столетняя россиянка победила коронавирус

Россиянка Пелагея Михайловна Пояркова, которой 13 мая исполнилось 100 лет, выписана из больницы, вылечившись от COVID-19. Она стала первой в России, кому удалось победить болезнь в столь почтенном возрасте. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

«В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Пациентка проходила консервативную комплексную терапию», — сообщили в агентстве.

В ФМБА поздравили Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.