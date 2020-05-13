В Госдуме принят закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах

Депутаты Государственной думы приняли закон о поправках в избирательное законодательство РФ, которые предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Кроме того, согласно решению парламентариев, сбор подписей избирателей за кандидата можно будет проводить с использованием портала «Госуслуги».

Изменения будут внесены в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Возможность определять необходимость проведения подобных голосований в новом формате будет определять Центризбирком. Как пояснил соавтор поправки, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, данная норма не будет распространяться на всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию, поскольку данные поправки уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что позиция Кремля по данному вопросу не меняется, и необходимость проведения всенародного голосования по данному вопросу никто отменять не будет.