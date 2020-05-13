Песков: в Кремле поддерживают инициативу о награде для работающих с коронавирусом врачей

Российские врачи, задействованные в борьбе с коронавирусом, получат награды от государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле поддерживают предложение, которое выдвинул министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления в Государственной думе. Он предложил отметить врачей государственными наградами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал своевременно выплатить все положенные надбавки медработникам. По его словам, правительство направило в регионы на эти цели 27,5 миллиарда рублей.



