Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео

Легкомоторный самолет Piper PA-34 потерпел крушение возле оживленного шоссе в городе Мирамар, штат Флорида, США.

По информации местных властей, в результате крушения погиб пилот, проходивший летную практику. Инструктор с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

На кадрах, снятых видеорегистратором одного из проезжавших по шоссе в тот момент автомобилистов, видно, как самолет, снизившись слишком сильно, задевает линии электропередачи и падает возле дороги.

«Внезапно что-то привлекло мое внимание. Я посмотрел вверх, и увидел самолет, который определенно был слишком низко. Я даже на долю секунды увидел лицо пилота», — рассказал местному изданию Local10 Алан Бирмахер, снявший видео.

По его словам, через несколько секунд самолет уже полыхал на земле, а жар чувствовался даже в машине.

Национальный совет по безопасности на транспорте США приступил к расследованию катастрофы.