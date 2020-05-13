Эксперт рассказал, как может повлиять отмена ЕГЭ на поступления в вузы

Скорее всего, ЕГЭ в этом году вообще отменят, но поступление в ВУЗы все равно будет. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Звезда» руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Минпросвещения приняло решение отложить в этом году сдачу ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Сергей Комков полагает, что экзамен вообще будет отменен.

«Провести его чисто технологически и физически будет невозможно», - полагает эксперт.

Однако он успокоил абитуриентов. По словам Сергея Комкова, поступление все равно будет.

«Скорее всего, будет принято предложение, с которым неоднократно выходили депутаты Госдумы, в частности, Лев Николаевич Смолин», - подчеркнул он.

По мнению депутата, для поступление ВУЗам нужно будет учитывать, во-первых, средний балл в аттестате, а по профильному предмету полагаться на средний балл за последние три года обучения.

«То есть если абитуриент поступает в технический ВУЗ, то учитывать предметы физико-технического цикла, если в гуманитарный – то соответственно гуманитарного», - пояснил Сергей Комков.

Минпросвещения еще не назвало конкретную дату проведения ЕГЭ, однако это произойдет точно позже, чем в предыдущие годы.