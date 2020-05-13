Тает лед: к чему приведет глобальное потепление, когда Антарктида и Гренландия быстро уменьшаются в размерах

Аномальная жара в середине мая установилась на Урале и в Сибири. Так, в Екатеринбурге средняя температура превысила норму сразу на 10 градусов. При этом из-за сухой и теплой погоды город накрыл смог. Врачи рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, что прежде всего касается людей, страдающих аллергией.

Отметки в 30 градусов достигли термометры в Красноярске и Омске. Горячий воздух туда принес антициклон из Средней Азии. По словам синоптиков, такая нетипичная для этого времени погода может быть следствием глобального потепления. Температура на планете постепенно растет. Тают крупные ледники, из-за чего ученые предсказывают подъем мирового океана до катастрофического уровня.

Два крупнейших ледника на планете - Антарктида и Гренландия - сегодня тают в шесть раз быстрее, чем еще четверть века назад. Если такая ситуация продолжится и дальше, то вода, которая является основой жизни на Земле, угрожает затопить дома почти 800 миллионов человек. Такой пессимистичный прогноз представила группа ученых из Сингапура, согласно которому уже к концу этого века уровень моря поднимется более чем на метр, а к XXIV столетию - на шесть. Для сравнения, шесть лет назад они предсказывали изменения на треть меньше.

Самые сильные изменения происходят в Арктике и в области так называемого морского континента, где находится Индонезия и Сингапур. К примеру, самый большой аэропорт в Азии Чанги, находящийся в Сингапуре, имеет высоту над уровнем моря 67 см. Он является насыпным!

Сушить весла по всей видимости уже никогда не придется жителям Венеции. Исчезнуть с лица земли рискуют Бангладеш и дельта реки Меконг во Вьетнаме. В зоне риска - острова тропической зоны, которые и так регулярно испытывают цунами. Под угрозой - целые отрасли экономики.

«Ведь что такое высокая вода, шторма? Вот вода пришла, потом вода ушла, но почва осталась засоленной. Если частота этих явлений больше, чем в прошлом, то почва не успевает промыться осадками и становится непригодной для сельского хозяйства», - директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Именно развивающимся странам труднее всего будет справиться с постепенно увеличивающейся температурой на планете. Комфортные среднегодовые 11-15 градусов, в которых человечество нежилось последние шесть тысяч лет теперь, по всей видимости, в прошлом. Такой пугающий прогноз дают уже американские ученые.

Если сегодня +30 встречается, в основном, в Сахаре, которая занимает меньше процента суши, то уже через полвека жить под палящим солнцем будет треть всего населения Земли, говорят специалисты. Однако России это коснется меньше всего.

«Потому что мы - страна северная. У нас может потеплеть и на 10 градусов, но таким образом мы станем жить, как в Греции или Испании, но никак не в Сахаре», - поясняет ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Впрочем, в России погода не устает преподносить сюрпризы. В то время, как в европейской части страны синоптики прогнозируют «обвал холода», на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке температура приближается к 35 - на 10-12 градусов выше нормы.

Конечно, прогнозы ведущих мировых ученых являются пока скорее предостережение всем жителям планеты. Это - пример того, как может быть, если не сократить выброс парниковых газов, как это предполагает Парижское соглашение по климату, к которому присоединилась, в том числе, и Россия. Для того чтобы сохранить хрупкое равновесие на планете, лидеры мировых держав предпринимают все возможное.