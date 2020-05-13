В Москве вспыхнуло пламя на 22 этаже жилого дома

В жилом многоэтажном здании в Москве ликвидирован вспыхнувший ночью пожар. Приехавшим на место происшествия пожарным не удавалось погасить огонь более получаса.

Возгорание произошло на последнем этаже 22-этажного дома по адресу улица Ялтинская, 1. Верхняя часть здания была окутана плотным темным дымом, наблюдалась сильная копоть.

В процессе тушения огня и работе на месте ЧП были задействованы более десяти бригад экстренных служб. Погашение пламени осуществлялось с лестницы пожарной машины.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой столичного главка МЧС, пожар был локализован в 1.10 и потушен в 1.14 по московскому времени.

С верхнего этажа жилого дома были спасены шестеро взрослых и ребенок, который сразу же был направлен на осмотр медиками.

После ликвидации возгорания пожарные приступили к проливу квартиры на 22 этаже, в которой вспыхнуло пламя. Причины пожара пока не называются.