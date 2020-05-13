10 человек за полчаса: эксперимент в Японии определил скорость контактного заражения COVID-19

В Японии на канале NHK провели эксперимент, чтобы показать скорость контактного заражения коронавирусом. В необычном опыте приняли участие десять добровольцев. При этом один из них был в качестве инфицированного COVID-19.

Условно зараженному коронавирусом нанесли на ладонь специальную краску, которая светится в темноте. Она символизировала опасные бактерии. Затем всех пригласили к обеду. «Зараженный» COVID-19 юноша брал вместе с другими подопытными блюда со шведского стола, но напрямую с ними не контактировал.

Тем не менее, за полчаса, утверждает канал NHK, заразились все десять участников эксперимента. Частицы красящего вещества оказались на каждом из добровольцев, при этом у трех из них они попали на лицо.