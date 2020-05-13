Малейшая ошибка - и в воду: в Якутии мать устроила для детей опасный «аттракцион» на льдинах

В Якутии из-за сильного потепления начался ледоход. Местные жители воспользовались ситуацией, устроив опасное для жизни развлечение.

На кадрах видно, как женщина с двумя маленькими детьми прыгает по оторвавшимся льдинам, которые довольно сильно раскачиваются. Малейшее неверное движение — и дети могут оказаться в ледяной воде.

В комментариях к видео, опубликованного в местном новостном паблике в социальной сети «ВКонтакте», беспечную мать осудили. Теперь выясняют, где и когда были сняты эти кадры.