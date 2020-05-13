Путин призвал увеличить спрос на самолеты РФ

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам поддержки авиапромышленности и авиаперевозок призвал увеличить спрос на российские самолеты. Президент подчеркнул необходимость поддержать отрасль, обеспечив ее работой, и отметил, что РФ - в числе немногих мировых государств, способных производить всю линейку как гражданских, так и военных самолетов и вертолетов.

«Принципиальный вопрос - загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов», - заявил Путин.

Ранее он сообщил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции объем авиаперевозок внутри страны упал на 85%. Напомним, с 27 марта РФ приостановила авиационное сообщение с другими странами кроме случаев возвращения россиян из-за рубежа на Родину.