Законопроект о санкциях против КНР из-за COVID-19 внесен в Конгресс США

В Конгресс Соединенных Штатов сенатор-республиканец Линдси Грэм внес законопроект, согласно которому в отношении Китайской Народной Республики предусмотрена возможность введения санкций, если Китай не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке COVID-19.

«Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать», - цитирует сенатора РИА Новости.

В документе уточняется, что в течение 60 дней глава администрации должен будет подтвердить Конгрессу, что КНР предоставили полный отчет для любого исследования, которое проводится США, их союзниками или структурами ООН.

Без подтверждения президент будет уполномочен вводить санкции, в перечне которых, заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, а также запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

Напомним, что вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. Из-за быстрого распространения инфекции Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о начале пандемии.

По последним данным, в мире диагностировано свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, лидером по числу инфицирования являются США.