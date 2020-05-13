В Минпросвящения рассказали об аттестации школьников, не планирующих поступать в ВУЗ

Российским школьникам, которые не планируют поступать в вуз, не надо сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ). В ведомстве отметили, что в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

«Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 13 мая, стало известно о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок из-за пандемии коронавируса для тех, кто собирается получать высшее образование.

Более того, девятиклассникам в этом году Минпросвещения разрешило не сдавать два обязательных предмета: русский язык и математику. Итоговые оценки по данным предметам выставят на основании годовых.