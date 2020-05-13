В МВД предложили менять просроченные документы до конца текущего года

В Министерстве внутренних дел заявили, что прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря текущего года.

«Определить, что срок подачи заявлений о выдаче или замене документов истекает 31 декабря 2020 года», - сказано в заявлении. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Указ распространяется и на получение паспорта 14-летними гражданами РФ, которые должны получить свой первый документ в указанный период.

Ранее российский президент Владимир Путин на фоне пандемии подписал указ, признающий действительными в стране паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года.