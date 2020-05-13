Минпромторг поддерживает Росздравнадзор в проверке ИВЛ и условий их эксплуатации после ЧП

В Министерстве промышленности и торговли поддержали решение Росздравнадзора проверить аппараты ИВЛ, установленные в больницах Москвы и Петербурге, где произошли пожары, а также условия их использования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девятого мая в Москве в городской клинической больнице имени С.И.Спасокукоцкого, где лечатся зараженные COVID-19, произошло возгорание. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Погиб один человек, лежавший в отделении реанимации, есть пострадавшие.

Двенадцатого мая в больнице Святого Георгия в Петербурге случился еще один пожар. Причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал замыкание электрооборудования, в результате чего загорелся один из аппаратов ИВЛ. Жертвами пожара стали пять человек.

Росздравнадзор приостановил обращение в РФ аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Именно они использовались с больницах, где произошли пожары.

Ведомство приняло решение проверить качество, безопасность и условия эксплуатации медоборудования.