Климатолог дал неутешительный прогноз по природным аномалиям на ближайшие 20 лет

Северо-Запад России занесло снегом, а в Сибири, наоборот, установилась аномальная жара, которая может спровоцировать лесные пожары. И к сожалению, по мнению директора климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Кокорина такие аномальные явления теперь будут ежегодными.

Однако он поспешил заверить, что в них нет ничего экзотического – природные аномалии встречались всегда, просто сейчас участились.

Эксперт объясняет это неестественными вариациями климата. Плюс антропогенное воздействие на природу раскачивает климатическую систему. В итоге, с юга поступает большее количество теплого воздуха, а с севера – холодного, что и отражается на погоде.

«Что это означает? Пришел очень теплый воздух — тут возможны и смерчи, и засухи, и всякое. Пришел холодный воздух — наоборот, у нас, как правило, дожди, наводнения и прочее», - рассказал климатолог в интервью телеканалау «360».

Он уверен, однако, что нарастать количество таких явлений будет примерно также как в прошлые двадцать лет – то есть в ближайший аналогичный период частота природных аномалий вырастет также примерно в два раза.