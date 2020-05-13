«Могут наблюдаться тревожные расстройства»: психиатр о последствиях по окончании эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса в мире и эпидемия в России является стрессовым фактором для граждан РФ и оказывает такое же действие. Люди реагируют на ситуацию в зависимости от своего психического и психологического состояния. Это пояснил «Звезде» врач-психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«В данный момент во время кризиса люди, конечно, уже самоорганизовались и мобилизовались. Однако в тот момент, когда мы будем окончательно выходить из этого кризиса, вполне возможно, у людей могут развиваться некие психические и психосоматические расстройства. В международной классификации болезней они характеризуются, как тревожные расстройства, невриты и иные проявления», - отметил Борис Менделевич.

Член комитета Госдумы отметил, что данную ситуацию необходимо контролировать и обеспечивать психолого-психиатрическое присутствие специалистов для профилактики и снижения распространения нервных расстройств при выходе из эпидемии.

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины против COVID-19 планируется начать в июне текущего года. Специалисты рассчитывают, что лекарство от коронавируса появится в России в последней декаде июля.