Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Могут наблюдаться тревожные расстройства»: психиатр о последствиях по окончании эпидемии COVID-19

Валентина Пескова
13:51 13.05.2020
Как отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, история с эпидемией оказала стрессовое влияние на граждан РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Пандемия коронавируса в мире и эпидемия в России является стрессовым фактором для граждан РФ и оказывает такое же действие. Люди реагируют на ситуацию в зависимости от своего психического и психологического состояния. Это пояснил «Звезде» врач-психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. 

«В данный момент во время кризиса люди, конечно, уже самоорганизовались и мобилизовались. Однако в тот момент, когда мы будем окончательно выходить из этого кризиса, вполне возможно, у людей могут развиваться некие психические и психосоматические расстройства. В международной классификации болезней они характеризуются, как тревожные расстройства, невриты и иные проявления», - отметил Борис Менделевич.

Член комитета Госдумы отметил, что данную ситуацию необходимо контролировать и обеспечивать психолого-психиатрическое присутствие специалистов для профилактики и снижения распространения нервных расстройств при выходе из эпидемии.

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины против COVID-19 планируется начать в июне текущего года. Специалисты рассчитывают, что лекарство от коронавируса появится в России в последней декаде июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 02:23
Жертвами коронавируса в мире стали более 290 тысяч человек
Дата13.05.2020, 12:23
Ударными темпами: военные завершают строительство медцентра под Хабаровском
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата12.05.2020, 14:29
Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду в РФ
Дата12.05.2020, 15:45
Пройдя Бухенвальд: как Виктор Чукарин стал олимпийским чемпионом после 17 концлагерей фашистов
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:27 В стране и мире
Путин: из-за пандемии объем авиаперевозок внутри страны упал на 85%
14:13 В стране и мире
Видео
10 человек за полчаса: эксперимент в Японии определил скорость контактного заражения COVID-19
14:07 Армия
Видео
Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
13:51 В стране и мире
Видео
«Могут наблюдаться тревожные расстройства»: психиатр о последствиях по окончании эпидемии COVID-19
13:16 В стране и мире
Видео
Мурашко рассказал, когда в России могут начаться испытания вакцины от COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:29 В стране и мире
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей
14:28 В стране и мире
«Пока несколько раз не сказал»: Путин отчитал власти регионов за неисполнение его распоряжений
14:27 В стране и мире
Путин: из-за пандемии объем авиаперевозок внутри страны упал на 85%
14:13 В стране и мире
Видео
10 человек за полчаса: эксперимент в Японии определил скорость контактного заражения COVID-19
14:07 Армия
Видео
Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Врач объяснил, почему больному COVID-19 нельзя выгуливать собаку
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.