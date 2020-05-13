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Врач рассказал, кто переносит COVID-19 легче всех

Александра Звягина
13:09 13.05.2020
Ученые еще не до конца изучили механизм формирования иммунитета от коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
иммунитет к коронавирусу

Многие проблемы, в том числе выработка антител к коронавирусу еще изучаются медиками и другими специалистами, однако уже сейчас понятно, что болезнь легче всего переносят изначально здоровые люди без сопутствующих хронических заболеваний и дети. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Есть мнение, что слабая инфекция может не дать иммунитета. Что только если перенести тяжелую инфекцию, то выработаются антитела. Я не настаиваю на том, что это – правильное утверждение», - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что у большинства людей – у 80-85% болезнь протекает бессимптомно, в мягкой форме. У детей ситуация аналогичная.

«Болезнь наваливается на тех, у кого есть уже хронические заболевания: болезни дыхательных путей, диабет. Их организм не справляется с инфекцией, и именно среди них наибольшее количество летальных случаев», - отметил Анатолий Альтштейн.

Эксперт, однако, подчеркнул, что до кона механизм формирования иммунитета от коронавируса еще не изучен.

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