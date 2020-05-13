ЕГЭ в этом году решено перенести

В этом году Единый государственный экзамен решено сдвинуть по срокам из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в Минпросвещения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что дата будет скорректирована. Соответственно экзамены школьники будут сдавать не 8 июня, как в предыдущие года, а позже. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране и в соответствии с рекомендациями по защите здоровья детей и педагогов.

Для девятиклассников отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.