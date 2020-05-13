Мурашко рассказал, когда в России могут начаться испытания вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне текущего года планируется начать клинические испытания вакцины против COVID-19.

«В июне планируется начать клинические испытания, по результатам доклинических мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет», - подчеркнул министр.

Он, отвечая на вопрос, когда в стране появятся лекарства от коронавируса, добавил, что рассчитывает на последнюю декаду июля. По словам Мурашко, от научных сотрудников сейчас есть такие прогнозы.

По последним данным, за сутки в РФ выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 в стране было обнаружено более 242 тысяч заболевших.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об эффективности ряда отечественных препаратов для борьбы с коронавирусом. Министр также отметил, что в России нет дефицита коек для больных с коронавирусной инфекцией.