Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции

Длительное нахождение на самоизоляции угрожает многим гражданам появлением лишних килограммов. Некоторые уже успели заметить не самое желанное изменение веса. Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде.

Основной причиной набора массы во время нахождение дома является пространственная близость холодильника. Рабочая среда в этом плане отличается, во-первых, тем, что еду не так легко достать, и во-вторых, тем, что количество времени на обед или перекусы ограничено, а сам процесс может быть регламентирован.

Зародина объяснила в интервью радио Sputnik , что организовать и ограничить приемы пищи дома можно обратившись к дневнику питания.

«Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично», - подметила специалист.

По ее словам, в записях учитываются мелкие приемы пищи, которые считаются незначительными, и которые в действительности оказывают заметный эффект.

Другим козырем в борьбе с набором лишнего веса является планирование. Четко прописанный план рациона дисциплинирует. Особенно, если при его реализации не отвлекаться на вазы с конфетам и печеньем, которые стоит убрать поглубже в шкаф.

Эксперт также заметила, что для меньшей концентрации на мыслях о еде стоит занять чем-либо руки.

«В период изоляции в основном сидят либо перед компьютером, либо перед телевизором. И если руки свободы, они тянутся к еде», - обозначила психолог.

Зародина указала, что работа на дому здесь не идет в расчет, но вот во время отдыха стоит найти специальное занятие, в котором задействованы руки, будь то рисование, вязание или пазл.

«Самое вредное – это сладкие маленькие перекусы: печенье, сушки, орешки, сухофрукты», - добавила она.

Такие небольшие и кажущиеся несерьезными приемы пищи могут оказаться невероятно калорийными из-за сочетания сахара и маленьких размеров тех же сухофруктов, из-за которых их едят в большим количеством.

Эксперт указала, что за день лучше съесть 2-4 фрукта на замену десертам, отказаться от сахара в чае и кофе. В понимании пищевого поведение важно отметить, что неправильное питание начинается в магазине. Ограничивать свой рацион стоит на уровне покупок, просто заменив продукты для перекусов на что-то полезное.