«Никто не может с ним сравниться»: дочь писателя Константина Симонова поделилась воспоминаниями о нем

Екатерина Симонова-Гудзенко, приемная дочь советского писателя Константина Симонова, рассказала журналистам «Звезды» о своих воспоминаниях об отце, участнике Великой Отечественной войны. По ее словам, он прекрасно читал свои стихи, и никто из их семьи не может с ним сравниться.

«Я, в общем, помню родителей всегда за рабочим столом: мама пишет, папа пишет. Это было абсолютно привычное состояние для нас. Но одновременно с этим он и отдыхать умел и был очень ироничен. Он был очень внимателен к людям, вообще ко всем людям, не только к семье», - вспоминает Екатерина Симонова-Гудзенко.

Константин Симонов был тактичен, это было его врожденное качество, а также очень элегантен, отметила дочь писателя. По ее словам, он любил готовить, любил мясо, и научил Екатерину готовить - это она запомнила на всю жизнь.

Имя Симонова навсегда связано с Великой Отечественной войной, он побывал на всех фронтах: прошел от Москвы до Берлина, создавая уникальную летопись о людях и для людей. За сорок лет литературной работы Константин Симонов написал десять томов стихов, прозы и публицистики. Его прах развеян над Буйничским полем под Могилевым.