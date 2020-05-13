Минздрав: COVID-19 является опасным вариантом ранее известного вируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что COVID-19 - это один из вариантов вируса, с которыми человечество уже сталкивалось раньше, но он более коварный и заразный.

«РНК-вирус, новый коронавирус SARS 2019 года, по сути дела, это одна из вариаций, с чем мы сталкивались ранее, подобными, в частности, ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония», - рассказал глава ведомства.

Также отмечается, что COVID-19 чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы.

Мурашко отметил, что при компьютерной томографии обнаруживаются выраженные поражения легочной ткани без клинических симптомов и даже без температуры.

«Поэтому коварность этого вируса как раз и обуславливает его контагиозность, и распространенность накладывает отпечаток на всю систему», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что американские ученые заявили о том, что коронавирус нового типа, вызвавший глобальную эпидемию, мутировал. Одна из 14 мутаций, как считают специалисты, упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека.