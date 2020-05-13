Мишустин потребовал своевременно выплатить все положенные надбавки медработникам

Правительство РФ направило в регионы 27,5 миллиарда рублей, которые должны пойти на дополнительные выплаты медицинским работникам, лечащих пациентов с коронавирусом, помимо официальной заработной платы специалистов. Однако на сегодняшний день из данных средств медикам выплачено только 4,5 миллиарда рублей.

Ситуацию взял на контроль премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который и сам в настоящее время проходит лечение от инфекции COVID-19 в одном из столичных стационаров. По видеоконференции из больницы глава кабинета министров провел совещание по социально-экономическим вопросам.

«Именно они (медработники) сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя», - сказал премьер-министр.

Мишустин поддержал инициативу создания горячих линий в регионах по вопросам выплат для медиков. Об одной из таких рассказал накануне «Звезде» сопредседатель ОНФ Леонид Рошаль. Премьер-министр также призвал власти регионов не дожидаться для выделения медикам стимулирующих выплат дат, в которые им должны выплачивать заработную плату, а сделать это как можно скорее в порядке исключения в связи с эпидемией COVID-19.

Премьер-министр напомнил, что на задержку с выдачей доплат медикам до него уже обратил внимание президент РФ Владимир Путин.