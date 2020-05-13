Мишустин: за сутки россияне подали более 2 млн заявлений на получение выплат на ребенка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за прошедшие сутки более двух миллионов заявлений поступило от россиян на получение 10 тысяч рублей на ребенка.

«За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату (10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет)», - заявил политик.

Напомним, 11 мая, во время обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России, политик объявил окончание нерабочих дней стране, которые были введены ранее на фоне пандемии COVID-19, и рассказал о новых мерах поддержки населения.

В частности, граждане страны с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня. Семьи с детьми до трех лет могут воспользоваться другой мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь.

Ранее сообщалось, что на сайте Госуслуг запустили сервис для оформления выплат для детей.