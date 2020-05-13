Полицейским в РФ могут дать право вскрывать автомобили

Законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции в России поступил сегодня на рассмотрение в Госдуму. Текст документа, который направили депутатам члены правительства России, приведен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, полицейским предлагается дать право вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, для обеспечения безопасности в случае массовых беспорядков или чрезвычайных происшествиях. Однако все это возможно будет при условии, что хозяина автомобиля оповестят о вскрытии его транспортного средства в течение 24 часов.

Законопроект также предусматривает за полицейскими право блокировать или оцеплять территорию жилых домов, строений и других объектов, а также проводить в рамках оцепленной территории осмотр как автомобилей и грузов, так и самих граждан. Отдельным пунктом рассматриваются случаи, когда сотрудник правоохранительных органов будет иметь право применить табельное оружие.

Как отмечается в документе, его целью является усиление прав и законных интересов граждан РФ, а также совершенствование деятельности органов внутренних дел.