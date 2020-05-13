Более 66 тысяч: Мурашко рассказал о получивших выплаты медиках

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о получивших стимулирующие выплаты российских медработниках. По его словам, средства выделены более 66 тысячам медиков.

Об этом глава Минздрава сообщил во время заседания в Государственной думе. Во время выступления Мурашко отметил необходимость создания в регионах России специальных горячих линий для разъяснения по вопросам получения данных выплат.

«Это цифра на вчерашний день, она каждый день обновляется. И сегодня ночью те регионы, которые в другом часовом поясе находятся - утром мы проводили селекторное совещание совместно с казначейством - докладывают об увеличении числа этих людей», - заявил министр.

Ранее первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с эпидемией коронавируса в РФ наметился один хороший признак. Так он назвал снижение коэффициента заболеваемости.