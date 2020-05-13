Соцработник приюта в Уфе обругала детей матом и выложила видео в Сеть

Социальный работник уфимского приюта унижала, провоцировала детей на драки, используя при этом нецензурную лексику и выкладывая видео в Сеть.

«Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой», - такой надписью сопровождается видео, выложенное накануне. На кадрах видно, что ребенок заметил, что воспитатель ведет съемку.

«Сейчас я тебя снимаю, в будущем тебя будут снимать», - говорит девушка за кадром, что подтверждает смысл написанных ею слов.

На видео также показано, как соцработник говорит девочке: «Яна, ударь его», и та поднимает руку на мальчика. Также видео сопровождается титрами «Немного о прекрасной работе», где слово «прекрасной» закавычено, очевидно, что девушка ее такой не считает.

Однако директор соцприюта для детей и подростков Геннадий Симонов сообщил, что работница Адиля Нуруллина отстранена от работы, передает «360». Также он рассказал, что девушка работает в учреждении с Нового года.

Сама воспитательница не смогла объяснить, зачем выложила ролик в сеть. После инцидента психологи проверяют детей, которые подвергались данным действиям.

«Рабочая группа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Башкирии проводит проверку. При первом обследовании выяснилось, что дети не пострадали», - рассказала детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.

Также она уточнила, что девушка имела минимальный контакт с детьми, в ее обязанности входила работа с документами.