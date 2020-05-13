В Крыму возобновили расследование дел о зверствах нацистов на полуострове в годы ВОВ

Верховный суд Крыма возобновил расследование преступлений нацистов на полуострове в годы ВОВ. Тем самым было отменено постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении советских граждан в Крыму в военное время.

Ранее в ГП РФ сообщили, что крымская прокуратура попросила Верховный суд республики разрешить возобновить расследование дел о зверствах нацистов на полуострове.

«По итогам судебного рассмотрения вышеуказанное ходатайство прокурора Республики Крым было удовлетворено. Таким образом, было дано разрешение судом на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР по Крымской области полковника Башмакова», - сообщили в ВС Крыма, сообщает РИА Новости

Уточняется, что заседание состоялось в закрытом режиме.

Уголовное дело было возбуждено в 1969 году. В связи с ним допрошено около 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний. Позже уголовное дело закрыли, а отдельные материалы передали в ФРГ для привлечения виновных к ответственности.

В марте прошлого года Минобороны опубликовало рассекреченные документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов около крымской деревни Окречь Ичкинского района. Ведомством было установлено, что только в одну апрельскую ночь во время ВОВ фашисты расстреляли около 90 человек, в их число входили женщины и дети.