Россиян предупредили о схеме мошенничества с ваучерами

Эксперты рассказали россиянам, что злоумышленники используют новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров.

Так, преступники начали пользоваться механизмом, который ранее авиакомпании разработали для возврата своим клиентам денег за билеты. Перевозчики предлагают пассажирам, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии, оформить специальные ваучеры на определенную сумму, добавляя к ним бонусы. При этом деньги зачисляются на специальный счет клиента.

Преступники воспользовались этим нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в текущем году. Мошенники представляются по телефону сотрудником авиакомпании и предлагают приобрести ваучер у них лично.

В том случае, если менее доверчивый клиент отказывается и просит вернуть ему деньги, преступники обещают помочь решить вопрос за определенное вознаграждение. Далее они просят данные о банковской карте человека и код из СМС.

«Если входящий звонок кажется вам подозрительным, всегда лучше перепроверить информацию на сайте или в колл-центре продавца авиабилетов», - заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, пишет РИА Новости.

Он также напомнил, что ни перевозчик, ни сам банк не запрашивают у клиентов номер карты или код из СМС, потому что такая информация всегда конфиденциальна.

Ранее специалист рассказала, что вернуть деньги за авиабилет, который приобретался по невозвратному тарифу, возможно, если полет не состоялся из-за закрытия границ на фоне пандемии COVID-19. Если авиаперевозчик отказывается компенсировать стоимость билета, следует обращаться в суд.