Врач высшей категории оценила пользу прививок во время пандемии
По словам доктора, если не делать прививки, могут развиться различные другие болезни помимо коронавируса.
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Врач высшей категории оценила важность прививок в деле укрепления здоровья во время распространения коронавирусной инфекции. По словам педиатра Лины Мурадовой, прививаться необходимо.
«Если этого не делать, на фоне пандемии коронавируса начнется рост вакциноуправляемых заболеваний. Опасности в прививках никакой, если соблюдать правила», - рассказала врач.
Ранее в Китае заявили, что COVID-19 у детей может не проявиться респираторными симптомами. Ученые посоветовали обращать внимание на детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, особенно с лихорадкой: именно они могут болеть коронавирусом.