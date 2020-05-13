Лавров: США в условиях пандемии обвиняют Китай и Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на фоне пандемии коронавируса США навязывают свои правила тем странам, которые ведут независимую политику.

«Американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах», - сказал Лавров.

Причем эти правила придумывают сами США, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Также, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеосвязи, он подчеркнул, что голословно обвиняются Россия и Китай.