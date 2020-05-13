Лавров назвал даты проведения саммита ШОС

Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Санкт-Петербурге 22-23 июля 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«На данный момент остаются в силе согласованная дата проведения Совета министров иностранных дел - Москва 9-10 июня и заседание глав государств - Санкт-Петербург 22-23 июля», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на заседании СМИД ШОС в формате видеоконференции.

Лавров уточнил, что многие мероприятия перенесены на более поздний срок, однако Россия не отказывается от их проведения. Москва рассчитывает, что Индия поддержит на саммите заявление России по биологической безопасности, добавил министр.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Через полтора десятилетия присоединились Индия и Пакистан. Статус государств-наблюдателей - у Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии.