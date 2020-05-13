Врачи рассказали об особенностях течения коронавируса у детей

Китайские врачи заявили, что COVID-19 у детей может не проявиться респираторными симптомами. Также ученые посоветовали обращать внимание на детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, особенно с лихорадкой: они могут болеть коронавирусом.

Специалисты провели ряд исследований, которые позволили выяснить, что на ранней стадии у данной группы людей действительно легко не заметить наличие заболевания.

«Основываясь на нашем опыте борьбы с COVID-19, детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта, особенно с лихорадкой, стоит проверять на коронавирус», - отмечают ученые.

В качестве примера врачи привели случай 10-месячного ребенка, который поступил в больницу с температурой и диареей. Позже у малыша появились судороги, а затем развилась пневмония. Ребенок умер в реанимации от полиорганной недостаточности, пишет издание Frontiers in Pediatrics.

По словам ученых, проявление желудочно-кишечных симптомов может быть связано с тем, что таким образом происходило заражение коронавирусной инфекцией.

«COVID-19 может инфицировать пациентов не только через дыхательные пути, но и через желудочно-кишечный тракт при контактной или фекально-оральной передаче», - предположили ученые.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основными способами передачи нового типа коронавируса являются воздушно-капельный и контактный, однако нельзя исключать возможность его попадания в организм с едой и водой.