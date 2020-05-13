Ученый объяснил, почему некоторые люди отрицают существования COVID-19

Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев рассказал, что некоторые люди отрицают существование коронавируса из-за слабой психики. Именно таким образом они пытаются защититься.

«Отрицание - защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях», - отметил специалист.

По его мнению, подобные иллюзии сохраняются до тех пор, пока COVID-диссиденты не заболеют сами или не потеряют своего близкого.

«Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам», - уверен Бубеев.

Он подчеркнул, что переубедить таких людей невозможно до тех пор, пока беда не коснется их самих, пишет РИА Новости.

При этом, другие люди, которые верят в новую коронавирусную инфекцию, но не соблюдают самоизоляцию, полагает специалист просто проверяют рамки дозволенного.

По последним данным, в России за сутки было зафиксировано 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство новых заболевших числится, как и ранее, в Москве - 4 703 человек, но это меньше, чем в предыдущие дни. В Московской области зарегистрировано 962 новых пациентов. Из общего числа новых пациентов 44,5% не имели клинических проявлений данной болезни.

Ранее сообщалось о том, что президент общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров рассказал о новых страхах людей в период пандемии коронавируса.