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Врач объяснил, почему больному COVID-19 нельзя выгуливать собаку

Иван Исмаков
Ирина Егорова
10:09 13.05.2020
Посещение улицы при болезни противопоказано. Это опасно не только для пациента, но и для окружающих. Вернуться к привычным прогулкам можно только после того, если пациент получил два отрицательных теста на коронавирус.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Собаки есть во многих семьях и они требует внимания и выгула вне зависимости от обстоятельств. Но, если хозяин заболел коронавирусом, ему ни в коем случае нельзя выходить на улицу.

«Если у вас коронавирусная инфекция, то вам гулять категорически нельзя, потому что вы перезаражаете всех окружающих на улице, которые пройдут мимо вас во дворе. К тому же вы больны сами и плохо себя чувствуете», - рассказал «Звезде» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, данную обязанность следует переложить на родственников, друзей или знакомых. Но, в идеальном варианте, если они уедут в другую квартиру или на дачу, а вы будете лечиться дома один. С собакой также придется временно попрощаться.

«Вам придется передать собаку кому-то, где ее будут выгуливать, кормить и ухаживать весь период вашего лечения», - отметил он.

Вернуться к привычным прогулкам можно только после того, как хозяин получит два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию и будет безопасен для окружающих, подчеркнул специалист.

Сейчас создаются сотни волонтерских организаций, где неравнодушные также могут выгуливать питомца. Опытные кинологи также помогают москвичам старше 65 лет, которые оказались в группе риска и жителям с хроническими заболеваниями не только выгуливать собак, но и покупают корм для питомцев. 

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