В Росздравнадзоре сообщили о приостановке оборота аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» на территории РФ

Росздравнадзор приостановила обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе с 1 апреля текущего года на фоне двух трагедий в городах РФ.

Напомним, аппараты использовались для оказания медицинской помощи пожилым пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

Приказ об отмене обращения подписан руководителем ведомства Аллой Самойловой во вторник, 12 мая, говорится на сайте Росздравнадзора

Ранее сообщалось, что в результате обоих пожаров погибли шесть человек, подключенных к данным аппаратам ИВЛ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание возможной причиной трагедии в больнице Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие COVID-19.